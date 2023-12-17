В Киеве под зданиями в районе тоннеля метро начал проседать грунт, сообщает «СТРАНА.ua». Земля просела в том числе в районе бывшего Демеевского рынка.

Этот район расположен над тоннелем метро, который закрыли из-за затопления и трещин, пишет издание.

Ранее издание Klymenko Time сообщило, что в Киеве входы на станции метро «Олимпийская» и «Черниговская» затопило водой.