ЦАХАЛ нашла 4-километровую систему тоннелей ХАМАС близ границы с Газой

Израильская армия заявила, что обнаружила крупнейший туннель ХАМАС. Он находится вблизи КПП Эрез, на границе Израиля и сектора Газа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

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«Эта массивная система туннелей, разделенная на ответвления туннелей, простирается более чем на четыре километра и расположена всего в 400 метрах от перехода Эрез», — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ утверждают, что данная система подземных туннелей была спроектирована Мухаммадом Синваром, братом лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Израильские военные заявили, что на сегодня обнаружили сотни подземных шахт по всему сектору Газа. Многие построены из железобетона и оснащены электричеством, вентиляцией, канализацией, связью и рельсами. Общая протяженность сети туннелей, как утверждают израильские военные, составляет 500 км.