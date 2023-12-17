В Финляндии прошел митинг против закрытия границы с Россией
Акция состоялась в городе Лаппеенранта, находящемся недалеко от границы с Россией. Манифестанты выразили недовольство из-за решения финских властей закрыть пограничные пункты пропуска. Об этом сообщает Yle.
По данным общественного вещателя, в митинге участвовали 50–60 человек. В основном это были граждане, имеющие гражданство и России и Финляндии.
Организатор акции Екатерина Марова заявила, что закрытие границы создает значительные проблемы для людей с двумя паспортами.
В сложившейся ситуации, по мнению манифестантов, виноваты власти Финляндии и НАТО. После вступления Суоми в альянс власти начали применять жесткие меры в отношении мигрантов, хотя раньше поток иностранцев был таким же как сейчас.
Вдобавок людей возмущает, что финские власти действуют хаотично: то открывают границу, то закрывают.
Ранее Финляндия открыла два международных пункта пропуска на границе с Россией, но в минувшую пятницу снова закрыла их. Хельсинки с 9 ноября поэтапно вводил ограничения на въезд из России. Это объяснялось большим потоком беженцев из развивающихся стран, который сложно контролировать.