Политический ландшафт Молдавии непредсказуем и европейские политики должны учитывать данный факт. Доказательством служат действия Игоря Додона — лидера оппозиционной Партии социалистов, экс-президента Молдавии. Об этом пишет издание Eureporter, сообщает РИА Новости.

Издание обращает внимание на то, что политик нещадно критикует главу государства Майи Санду и её правящую партию PAS за поспешную европейскую интеграцию, коррупцию и дистанцирование от России. Однако в ноябре 2023 года пария Додона неожиданно объединилась с конкурентами.

Месяц назад в Молдавии прошли местные выборы, и партия Санду показала катастрофический результат, проиграв оппозиции в 11 крупнейших городах Молдавии. При этом партия Додона на местах внезапно начала голосовать в тандеме с членами PAS. Это позволило представителям правящей партии занять ключевые позиции в местных администрациях.

Сам Додон опроверг слухи о некой коалиции с парией Санду. Он пообещал «проанализировать все ситуации» и разобраться.

Eureporter считает, что данный пример показывает, насколько непредсказуема политическая сфера в Молдавии, а европейские политики должны обязательно учитывать этот факт.