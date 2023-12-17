Премьер Словакии Фицо: Запад готов воевать до последнего украинца

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ради ослабления РФ западные страны готовы воевать до последнего украинского солдата. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Премьер Словакии рассказал, на что готов Запад ради ослабления РФ
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«Большая часть государств-членов (Евросоюза. — «Газета.Ru») одержима ненавистью к России, и из этого следуют своеобразные взгляды, которые без каких-либо возражений распространяются в европейских СМИ, о том, что нужно продолжать поддерживать войну на Украине», — заявил он.

По его словам, Украина используется в геополитических целях для того, чтобы ослабить Россию в экономическом и международном плане.

Премьер Венгрии заявил, что Россия не представляет угрозы для стран ЕС и НАТО

Он отметил, что во имя геополитических целей Запад будет с Россией воевать до последнего украинского солдата.

Ранее министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не видит угрозы со стороны России другим европейским странам.

Президент России Владимир Путин до этого назвал «полной чушью» заявления президента США Джо Байдена, что российские войска могут напасть на НАТО.

Ранее Лавров заявил, что ЕС и НАТО следует признать тупиковость конфликта с РФ.

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