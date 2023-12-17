В Молдавии прокомментировали переговоры о приеме в ЕС

Декларированное начало переговоров между Брюсселем и Кишиневом о вступлении республики в ЕС является пропагандистским шумом в контексте украинского кризиса. Так оценил ситуацию политический аналитик Борис Шаповалов, передает РИА Новости.

© Unsplash

«Есть пропагандистский шум, а реально практически ничего не меняется», — сказал Шаповалов.

По его словам, западные политики действуют в рамках геополитического подтекста, «потому что всё это связано опять-таки с Украиной». Аналитик отметил, что западные политики рассматривают Молдавию исключительно «прицепом» с Украиной. Собственных заслуг у страны нет.

Саммит ЕС 14 декабря принял решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в Евросоюзе. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было призвано поддержать Киев и Кишинев «в противостоянии с Москвой».