В Беларуси стартовало выдвижение кандидатов в депутаты

За две недели до новогодних торжеств в десятимиллионной Беларуси ЦИК объявил о начале выдвижения кандидатов в депутаты, которое продлится до 15 января 2024 года, передает БЕЛТА.

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Как ранее уже информировал "СОЮЗ", в единый день голосования на парламентских и местных выборах, который пройдет 25 февраля, гражданам десятимиллионной страны предстоит избрать 110 представителей в нижнюю палату парламента и 12 514 депутатов местных советов. А в течение 60 дней после этого состоятся и выборы в ВНС - Всебелорусское народное собрание.

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Что касается выдвижения кандидатов в депутаты, поясняет агентство, то данным правом имеют возможность воспользоваться зарегистрированные в стране политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей избирателей.

Кстати, в избиркоме уточнили, что кандидатом в депутаты нижней палаты парламента может быть выдвинут гражданин республики, достигший 21 года и постоянно проживающий в стране. А кандидатом в местные органы власти может выдвигаться гражданин РБ, достигший 18 лет и проживающий или работающий на территории местного совета. Кроме того, в региональных выборах предоставлено право участвовать и гражданам России, постоянно проживающим в РБ.

Как уже сообщали новостные порталы, для проведения выборов депутатов в стране формируются 1394 избирательных комиссий, в состав которых выдвинуто 9614 представителей. Обозреватели отмечают, что больше всего делегировали своих представителей политические партии и общественные объединения - 4909 человек. От граждан путем подачи заявлений - 4041, а от трудовых коллективов - 664.

В ЦИК напомнили, что, согласно закону, в стране предоставлено право на реализацию агитационной деятельности, включая проведение собраний, пикетов, митингов в уведомительном порядке, встречей с избирателями и так далее.

Кроме того, кандидаты в депутаты Палаты представителей смогут бесплатно разместить предвыборные программы в печатных СМИ, выступить по телевидению, радио, принять участие в теледебатах. А для кандидатов в депутаты региональных органов власти предоставлена возможность бесплатно публиковать свои программы на интернет-сайтах местных исполнительных и распорядительных органов.

"Кроме того, кандидаты в депутаты вправе создавать собственные избирательные фонды и финансировать за счет этих средств любую, не запрещенную законом, агитационную деятельность", - отметили в ЦИК.