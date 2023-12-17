КПП «Керем-Шалом» открыли для доставки гуманитарной помощи в Газу

Контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» открылся для того, чтобы обеспечить доставки гуманитарной помощи, которая предназначена для жителей сектора Газа, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

В сообщении ведомства говорится, что с 17 декабря грузовики с гумпомощью ООН будут проходить проверку безопасности и перенаправляться непосредственно в сектор Газа через КПП «Керем-Шалом» в соответствии с их соглашением с Соединенными Штатами, передает ТАСС.