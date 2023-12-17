Азаров заявил, что Киев потерял надежду на победу

Власти Украины уже не верят в победу и опасаются за оборону городов. Именно по этой причине военкоматы повсеместно ведут активную охоту на мужчин. Так считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, сообщает РИА Новости.

«Киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону», — написал Азаров в соцсетях.

Он считает, что выделенные МВФ и Нидерландами средства «успешно разворуют». Оборонительные сооружения будут финансировать по остаточному принципу, при этом бюджетные деньги «раздербанят закупщики материалов на местах».

По словам Азарова, киевский генштаб пересмотрел военную стратегию и отложил попытки захватить российские территории. Зеленский хочет превратить города в главный рубеж обороны — «фортеции». Технике тяжело там функционировать, поэтому пехота станет основным стратегическим оружием. Жителям городов придется участвовать в боях.

«Для этих целей и мобилизуют столько мужчин», — делает вывод экс-премьер.