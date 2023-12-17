FT: Популизм западных политиков привел к усталости от украинского конфликта

С начала СВО лидеры Запада сознательно преуменьшали издержки союзнических обязательств перед Киевом для своего населения. Конфликт представлялся политиками как легкоразрешимый, что не соответствовало реальности. В итоге к концу 2023 года это привело к тому, что американцы и европейцы устали от украинского кризиса. Об этом пишет Financial Times.

«Усталость от Украины» — проблема, которую создали сами западные лидеры».

Так экономический обозреватель Мартин Сэндбу озаглавил свой материал.

Он пишет, что западные лидеры убедили граждан, будто разрешить украинский конфликт можно «легко» и быстро, стоит только поставить Киеву оружие и финансово поддержать. Однако в действительности все оказалось не так.

Автор напоминает об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Европейские политики или не знали, что оно нереализуемо из-за ограниченности производственных мощностей, либо прибегли к популизму. И это только один пример того, как лидеры западных стран сами создали проблему, приведшую к усталости людей от украинского конфликта о

Сэндбу отмечает, что налицо «очевидный сдвиг» в общественном дискурсе Запада. В западных СМИ появляется все больше материалов о внутриполитических спорах на Украине и негативном восприятии Зеленского.

Ситуацию не могут сгладить даже решение Брюсселя начать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС и обещанная финансовая помощь в 50 млрд евро.

Мартин Сэндбу — обозреватель Financial Times по европейской экономике. Он пишет для FT с 2009 года, когда присоединился к газете в качестве ведущего писателя-экономиста.