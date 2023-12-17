Зеленский оказался втянут в политическую борьбу внутри США

Зеленский оказался втянутым в ожесточенную внутриполитическую борьбу в США, когда прибыл с визитом в Вашингтон. Его визит ничего не изменил, и украинского гостя, по словам дипломатов, остается только пожалеть. Об этом пишет The Washington Post.

«Мне его жаль. Его приезд ничего не изменил. И это не могло хорошо отразиться на его духе»», — сказал высокопоставленный дипломат на условиях анонимности о визите Зеленского.

Издание отмечает, что Зеленский был поставлен «в потенциально опасное положение», он оказался втянут в политическую борьбу между демократами и республиканцами на фоне предстоящих президентских выборов в США.

«Зеленский, актер по профессии, надеялся, что его личный визит — и его звездная сила — смогут продемонстрировать безотлагательность его просьбы и вдохновить обе партии на действия. Но противники не сдвинулись с места», — пишет The Washington Post.

Издание приходит к выводу, что одобрить выделение денег Киеву в этом году «практически невозможно». Более того, развитие событий теперь «кажется еще более тревожным» — ведь лидеры ЕС не смогли одобрить свой собственный пакет помощи Украине (примерно 55 млрд долларов) в минувшую пятницу.

Инстинкт Зеленского держаться подальше от перекрестного огня, вероятно, способствовал тому, что он в последнюю минуту отменил виртуальное выступление на брифинге Палаты представителей и Сената.

Встреча переросла в скандальную перепалку по поводу пограничной политики США, и несколько республиканцев покинули ее.