Помощника сенатора США уволили за съемки порно в конгрессе

Младшего помощника сенатора США Бена Кардина по имени Эйдан Маэсе-Черопски, которого поймали на съемке гей-порно в зале заседаний верхней палаты конгресса, уволили. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на заявление офиса Кардина.

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«Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в сенате США», — сообщили представители сенатора.

По данным газеты, 15 декабря Черопски опубликовал в соцсети по поиску работы запись о том, что в прошлом он совершал недальновидные поступки, однако любит свою работу и «не проявил бы неуважения к рабочему месту».

Кроме того, бывший помощник сенатора назвал попытки очернить его действия сфабрикованными и заявил, что рассмотрит вариант с обращением в суд.