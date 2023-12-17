В Германии собрались конфисковать рождественские подарки из России

Таможня ФРГ предупредила о возможной конфискации рождественских подарков из РФ
На пунктах погранконтроля из-за действия регламента, принятого Советом ЕС в 2014 году, могут, например, остаться книги и игрушки.
В списке, в частности, товары, которые могут иметь типичное содержание целлюлозы и бумаги, дерева и изделий из древесины, камней и драгметаллов, сигарет, пластмассы и химических изделий, включая косметику.
В 2023 году в Германии фиксировались отдельные случаи изъятия сотрудниками таможенных органов у российских граждан автомобилей, зарегистрированных в РФ и временно ввезённых в ФРГ для использования в личных целях или транзита.