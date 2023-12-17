В Германии собрались конфисковать рождественские подарки из России

На пунктах погранконтроля из-за действия регламента, принятого Советом ЕС в 2014 году, могут, например, остаться книги и игрушки.

В списке, в частности, товары, которые могут иметь типичное содержание целлюлозы и бумаги, дерева и изделий из древесины, камней и драгметаллов, сигарет, пластмассы и химических изделий, включая косметику.