Сотни человек оказались в ловушке внутри церкви в секторе Газа

Сотни людей оказались заблокированы внутри единственной католической церкви в секторе Газа.

© Российская Газета

В приходе, в том числе, находятся родственники члена британского парламента Лейлы Моран. Представитель либерал-демократов в комитете по иностранным делам заявила, что четыре члена ее большой семьи, в том числе бабушка и 11-летние близнецы, уже несколько недель укрываются в приходе Святого Семейства.

"Теперь я больше не уверена, что они доживут до Рождества", - сказала Моран в интервью телеканалу BBC (ресурс заблокирован в РФ) в субботу.

Моран, чья мать - палестинка, сказала, что шестой член ее большой семьи умер в прошлом месяце из-за того, что не смог попасть в больницу.

В субботу церковные власти обвинили израильского снайпера в убийстве двух христианок, укрывавшихся в здании.

"Никакого предупреждения не было, никакого уведомления не было. Их хладнокровно расстреляли в помещениях прихода, где нет воюющих сторон", - говорится в заявлении Латинского патриархата Иерусалима.

Тем временем министр здравоохранения Палестины призвал международное сообщество провести расследование сообщений очевидцев о том, что израильские бульдозеры давили людей на территории больницы "Камаль Адван", сообщает Al-Jazeera.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступили с совместным призывом к "устойчивому прекращению огня" в секторе Газа. В статье, опубликованной в Sunday Times в воскресенье, Кэмерон и Бербок заявили, что "слишком много мирных жителей было убито" в секторе Газа и война "не может продолжаться бесконечно".

"Израиль имеет право защищать себя, но при этом он должен соблюдать международное гуманитарное право", - отметили Кэмерон и Бербок.