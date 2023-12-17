Сотни человек оказались в ловушке внутри церкви в секторе Газа

Сотни человек оказались в ловушке внутри католической церкви в секторе Газа
Сотни людей оказались заблокированы внутри единственной католической церкви в секторе Газа.
В приходе, в том числе, находятся родственники члена британского парламента Лейлы Моран. Представитель либерал-демократов в комитете по иностранным делам заявила, что четыре члена ее большой семьи, в том числе бабушка и 11-летние близнецы, уже несколько недель укрываются в приходе Святого Семейства.
"Теперь я больше не уверена, что они доживут до Рождества", - сказала Моран в интервью телеканалу BBC (ресурс заблокирован в РФ) в субботу.
Моран, чья мать - палестинка, сказала, что шестой член ее большой семьи умер в прошлом месяце из-за того, что не смог попасть в больницу.
В субботу церковные власти обвинили израильского снайпера в убийстве двух христианок, укрывавшихся в здании.
"Никакого предупреждения не было, никакого уведомления не было. Их хладнокровно расстреляли в помещениях прихода, где нет воюющих сторон", - говорится в заявлении Латинского патриархата Иерусалима.
Тем временем министр здравоохранения Палестины призвал международное сообщество провести расследование сообщений очевидцев о том, что израильские бульдозеры давили людей на территории больницы "Камаль Адван", сообщает Al-Jazeera.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступили с совместным призывом к "устойчивому прекращению огня" в секторе Газа. В статье, опубликованной в Sunday Times в воскресенье, Кэмерон и Бербок заявили, что "слишком много мирных жителей было убито" в секторе Газа и война "не может продолжаться бесконечно".
"Израиль имеет право защищать себя, но при этом он должен соблюдать международное гуманитарное право", - отметили Кэмерон и Бербок.
Комментарии двух министров знаменуют собой значительный сдвиг в тоне правительств Британии и Германии, которые ранее решительно поддержали право Израиля ответить на нападения ХАМАСа на страну 7 октября.