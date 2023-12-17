Киев закрыл спор с Румынией о канале Дунай — Черное море

Власти Украины согласились выполнить требования Румынии при строительстве канала «Дунай — Черное море», заявил в соцсетях министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Он отметил, что Киев проделал большую работу по приведению проекта данного канала в соответствие с требованиями «Конвенции Экспо».

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Стрелец уточнил, что Украине не безразличны добрососедские отношения с Румынией, а также соблюдение норм международного права. Канал «Дунай — Черное море» пролегает по Килийскому и Старостамбульскому устьям в дельте реки Дунай. Спор по нему начался в 2004 году. Тогда Украина разрешила плавание по каналу в экспериментальном режиме.

Ранее сообщалось, что в Румынии появится новый морской порт для транспортировки украинского зерна. Бухарест принял решение о его строительстве, поскольку порт Констанца перестал справляться с возросшей загруженностью.