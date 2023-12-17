Необходимо разработать мирный план по разрешению конфликта на Украине, пока Европа не превратилась в экономическую и промышленную пустыню. Такое мнение высказал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X. Депутат считает, что российско-украинский конфликт губит жителей Европы. "Нам нужен мирный план, иначе Европа превратится в промышленную и экономическую пустыню", - написал он. По словам Дюпон-Эньяна, пока Франция оказывают финансовую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, она платит за газ в США в четыре раза больше, и в стране стремительно растет бедность. До этого лидер политического движения "Вставай, Франция" заявлял, что мирное урегулирование конфликта на Украине является более приоритетной целью, чем переговоры о вступлении ее в ЕС.