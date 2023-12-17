Бизнесмен Дотком: Глава ЕК фон дер Ляйен разрушает Евросоюз из-за Украины

Так он прокомментировал слова фон дер Ляйен о необходимости выработать "альтернативу", при которой не потребуется одобрение всех 27 стран объединения для решения вопросов Евросоюза.

"Запомните этот момент, когда Евросоюз разрушили из-за Украины, государства, не входящего в ЕС", - цитирует РИА Новости публикацию бизнесмена в соцсети Х.

По его словам, страны согласились вступить в ЕС, пообещав единогласие при принятии всех важных решений. Однако теперь это обещание нарушается. Это конец Евросоюза, подчеркнул Дотком.