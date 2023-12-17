Бизнесмен Дотком: Глава ЕК фон дер Ляйен разрушает Евросоюз из-за Украины
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приближает разрушение Европейского союза своими заявлениями об Украине. Такое мнение высказал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Так он прокомментировал слова фон дер Ляйен о необходимости выработать "альтернативу", при которой не потребуется одобрение всех 27 стран объединения для решения вопросов Евросоюза.
"Запомните этот момент, когда Евросоюз разрушили из-за Украины, государства, не входящего в ЕС", - цитирует РИА Новости публикацию бизнесмена в соцсети Х.
По его словам, страны согласились вступить в ЕС, пообещав единогласие при принятии всех важных решений. Однако теперь это обещание нарушается. Это конец Евросоюза, подчеркнул Дотком.
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года, летом стране предоставили статус кандидата на вступление в сообщество. На днях стало известно, что участники саммита Евросоюза в Брюсселе приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в объединение.