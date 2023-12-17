USAID призывает Вашингтон усилить давление на Израиль

Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) призывают администрацию президента Джо Байдена усилить давление на Израиль после смерти одного из сотрудников в секторе Газа, чтобы сократить количество жертв среди мирного населения. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на представителей агентства, передает РИА Новости .

Издание отмечает, что 5 ноября в результате израильского авиаудара в секторе Газа погиб 33-летний Хани Джнена вместе со своей женой и двумя детьми. Как говорится в статье, он погиб в числе сотен сотрудников гуманитарных организаций и социальных работников за все время конфликта между Израилем и Палестиной. Чиновники USAID пришли в ярость от подобных новостей и потребовали от администрации Джо Байдена усилить давление на Израиль, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения.