USAID призывает Вашингтон усилить давление на Израиль
Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) призывают администрацию президента Джо Байдена усилить давление на Израиль после смерти одного из сотрудников в секторе Газа, чтобы сократить количество жертв среди мирного населения. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на представителей агентства, передает РИА Новости.
Издание отмечает, что 5 ноября в результате израильского авиаудара в секторе Газа погиб 33-летний Хани Джнена вместе со своей женой и двумя детьми. Как говорится в статье, он погиб в числе сотен сотрудников гуманитарных организаций и социальных работников за все время конфликта между Израилем и Палестиной. Чиновники USAID пришли в ярость от подобных новостей и потребовали от администрации Джо Байдена усилить давление на Израиль, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения.
Как утверждает собеседник газеты, Белый дом может ввести ограничения на миллиарды долларов военной помощи, которые США ежегодно предоставляют Израилю.
«Мы видим слишком много бездействия со стороны Белого дома и руководства USAID в этом вопросе», — цитирует издание слова одного из сотрудников агентства.