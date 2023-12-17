В Европарламенте признали вред антироссийских санкций для жителей ЕС
Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес написал в соцсети Евросоюза (ЕС).
«Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают», — подчеркнул евродепутат.
16 декабря Евросоюз запустил письменную процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций. Ранее Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка.
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