В Европарламенте признали вред антироссийских санкций для жителей ЕС

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес написал в соцсети Евросоюза (ЕС).

В Европарламенте признали вред антироссийских санкций для жителей ЕС
©  Reuters

«Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают», — подчеркнул евродепутат.

Трамп назвал Байдена угрозой демократии в США

16 декабря Евросоюз запустил письменную процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций. Ранее Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка.

В мире
Европарламент
ЕС
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости