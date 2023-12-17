"Фронт рухнет": в Польше забили тревогу из-за приближения русских

Вооруженные силы Украины потерпят поражение в борьбе с Россией без поддержки Запада, а сама Россия подберется к границам Польши. Об этом написал обозреватель Rzeczpospolita Енджей Белецкий, передает РИА Новости.

«Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением русских фронт рухнет, а украинское государство обанкротится», — считает он.

Белецкий выразил уверенность в том, что Киев без поддержки США и Европы уже давно бы потерпел поражение в конфликте, только деньги союзников удерживают его на плаву. Однако после всех поражений армии Украины на фронте шансы президента Джо Байдена убедить конгресс одобрить новый пакет помощи Украине «ничтожны», указал он.

Обозреватель предполагает, что в конечном итоге «прямо за польской границей будет простираться Российская империя».