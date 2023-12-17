ЦАХАЛ: глава центрального командования ВС США посетил Израиль

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла посетил Израиль , где встретился с главой генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Курило посетил Израиль как официальный гость Халеви в пятницу. Отмечается, что в ходе визита Курилла и Халеви обсудили вопросы безопасности, стратегические вопросы, а также гуманитарную помощь. До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что во время боя в секторе Газа военные по ошибке открыли огонь по трем израильским заложникам.