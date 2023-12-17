Третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе в Польше

Еще один водитель украинского большегруза скончался в автомобильной очереди на границе с Украиной со стороны Польши. Мужчине стало плохо, его увезли на скорой, дальнобойщик умер по дороге в больницу. Причина смерти не называется. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимира Балина.