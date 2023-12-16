Чад объявил о высылке дипломатов Судана

"Посол Судана в Республике Чад Осман Мохамед Юнис был вызван госминистром, министром иностранных дел, по делам чадцев за рубежом и международного сотрудничества Махаматом Салехом Аннадифом, - цитирует портал заявление МИД. - Посол был проинформирован о том, что правительство [Чада] объявляет персонами нон грата суданских дипломатов в Чаде - первого советника Мухтара Билала Абдельсалама аль-Абаса, военного атташе Абдель-Рахима аль-Хака Альтума, консула в Нджамене аль-Хака Абдаллу аль-Хака Ахмеда и помощника генконсула в Абеше Мохамеда аль-Хака Бахита Фараха. Они должны в течение 72 часов покинуть территорию Республики Чад".