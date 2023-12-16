На шпиле Нотр-Дама установили металлического петуха с христианскими реликвиями

Новый объект создан по проекту главного архитектора храма Филиппа Вильнёва. В него поместили фрагмент тернового венца Иисуса Христа , кости Сен-Дени — первого епископа Парижа в III веке, и мощи святой Женевьевы, покровительницы французской столицы.

Также в изваяние поместили контейнер со списком всех двух тысяч участников восстановления собора после пожара. Перед установкой на вершину 96-метрового шпиля его освятил архиепископ Парижа Лоран Ульрих, передаёт BFMTV.