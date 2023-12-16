В Газе обстрелу подверглась церковь латинского обряда

В секторе Газа церковь латинского обряда подверглась обстрелу со стороны Израиля. Об этом сообщил портал Vatican News.

Предварительно, две женщины получили несовместимые с жизнью травмы — ими оказались престарелая мать и ее дочь. В церковь, которая подверглась обстрелу, неоднократно звонил Папа Римский Франциск.

Церковь латинского обряда — единственная католическая церковь сектора, которая принимает несколько сотен беженцев. Сейчас она окружена израильскими военными, которые заявляют о том, что на территории церкви находятся пусковые ракетные установки.