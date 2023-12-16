«СТРАНА.ua»: мэр Киева Кличко не появился на мероприятии с участием Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко не появился на мероприятии, на котором присутствовал Владимир Зеленский, сообщило издание «СТРАНА.ua».

Об этом издание написало в Telegram.

Отмечается, что речь идёт о заседании Конгресса местных и региональных властей Украины.

«Столицу представлял глава городской военной администрации Попко», — говорится в сообщении.