«СТРАНА.ua»: мэр Киева Кличко не появился на мероприятии с участием Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко не появился на мероприятии, на котором присутствовал Владимир Зеленский, сообщило издание «СТРАНА.ua».
Об этом издание написало в Telegram.
Отмечается, что речь идёт о заседании Конгресса местных и региональных властей Украины.
«Столицу представлял глава городской военной администрации Попко», — говорится в сообщении.
Ранее Виталий Кличко заявил, что Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.