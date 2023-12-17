Депутат Рады пожаловалась на проблему с вывозом тел погибших с передовой

Замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая показала фото погибшего военного ВСУ, тело которого несколько дней не вывозят с передовой из-за нехватки ресурсов. На проблему она пожаловалась на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Депутат Рады в своем посте назвала происходящее бюрократией ВСУ. Безуглая также опубликовала переписку с сослуживцем военного, который сообщил, что мимо тела каждый день ходят военные, но его никто не забирает. На вопрос депутата о том, почему так произошло, собеседник ответил про отсутствие ресурсов.