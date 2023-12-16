Маск предупредил об угрозе исчезновения Италии, Японии и Франции

Демографические проблемы могут привести к катастрофическим последствиям, предупредил предприниматель Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, в ходе выступления на празднике партии «Братья Италии». Об этом пишет РЕН ТВ.

Маск отметил, что на планете одной из ключевых проблем является незаконная миграция. Он добавил, что с ней следует бороться, в частности, за счет организации легальной.

Кроме того, уточнил предприниматель, во многих странах нужно заниматься проблемами демографии.

«Надо рожать детей, или культуры Италии, Японии и Франции исчезнут. Мы рискуем, что этих стран не станет, исчезнет человечество», — подчеркнул Маск.

Третьей ключевой проблемой является распространение «вируса пробужденного разума» (нагнетание в обществе излишнего внимания к расовым, гендерным и социальным вопросам), заметил бизнесмен. По его мнению, такие действия СМИ и властей только настраивают людей друг против друга.