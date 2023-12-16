Глава МИД Франции отложила визит в Ливан из-за поломки самолета

Самолет французского министра иностранных дел Катрин Колонны, которая должна была посетить Ливан с рабочим визитом, развернулся в воздухе из-за технических неполадок. Об этом сообщила местная газета Le Parisien, сославшись на внешнеполитическое ведомство республики.

В материале указано, что инцидент произошел 16 декабря. При этом на следующий день министр собиралась отправиться в Израиль, а затем побывать на палестинской территории.

«Министр иностранных дел Катрин Колонна вылетела в Ливан в субботу утором из аэропорта Вилакубле. <...> Однако над Адриатическим морем [самолету] Falcon пришлось развернуться из-за «поломки в воздухе», — отмечается в статье.

По данным издания, у главы внешнеполитического ведомства были запланированы переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Кроме того, она намеревалась провести встречи с главнокомандующим армией страны и председателем местного парламента.