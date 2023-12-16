Мэр Киева Виталий Кличко не явился на совещание с представителями украинских властей, включая президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает местное издание Klymenko Time.

Соответствующий материал дополнен видеозаписью, сделанной во время заседания. На кадрах один из участников мероприятия обращает внимание на отсутствие Кличко и получает от собеседника ответ, что «мэра нет».

Тогда в разговор вступает сам Зеленский и в шутку призывает сделать все необходимое, чтобы в столице был градоначальник. После этого в зале раздается смех, и совещание продолжается.

«На совещание с участием президента <...> мэр Кличко почему-то не явился», — говорится в публикации.

Информация о причинах отсутствия главы Киева на заседании пока не поступала.

14 декабря испанская газета Mundo опубликовала материал, в котором говорилось об активизации внутриполитической борьбы на Украине. По данным издания, речь идет о противостоянии между претендентами на пост главы государства.