HT: Мелони считает, что процесс исламизации несовместим с ценностями Европы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что в Европе происходит процесс исламизации, «очень далёкий от ценностей европейской цивилизации». Её слова приводит индийская газета Hindustan Times.

HT: Мелони считает, что процесс исламизации несовместим с ценностями Европы
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Как утверждается, заявление итальянского политика прозвучало на фоне фестиваля, организованного правой партией «Братья Италии» в Риме, на котором также присутствовал её британский коллега Риши Сунак.

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«Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идёт очень далёкий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации», — цитирует Мелони издание.

По словам Сунака, нелегальная миграция может поглотить европейские страны, если своевременно не будут приняты жёсткие меры.

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Риши Сунак