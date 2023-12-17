HT: Мелони считает, что процесс исламизации несовместим с ценностями Европы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что в Европе происходит процесс исламизации, «очень далёкий от ценностей европейской цивилизации». Её слова приводит индийская газета Hindustan Times.

Как утверждается, заявление итальянского политика прозвучало на фоне фестиваля, организованного правой партией «Братья Италии» в Риме, на котором также присутствовал её британский коллега Риши Сунак.

«Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идёт очень далёкий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации», — цитирует Мелони издание.