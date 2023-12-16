В провинциях Китая ввели запрет на использование импортной техники госслужащими

В некоторых провинциях Китая ввели запрет на использование импортной техники государственными служащими. Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что речь идет как минимум о восьми провинциях, там госслужащим запрещено на службе использоваться иностранные гаджеты. В частности, речь идет об устройствах iPhone и Samsung. "Указ грозит нанести быстрый и прямой удар по рынку Apple", — говорится в тексте. В ноябре сообщалось, что с июня 2023 года стоимость всех акций Xiaomi выросла на $20 млрд, то есть на 60%. Bloomberg информирует, что к главным причинам роста Xiaomi относятся релиз новой серии флагманских смартфонов Xiaomi 14 и оптимистичный настрой инвесторов к проектам компании в сфере электромобилей. Немалую роль, по данным журналистов, сыграло и падение доходов Apple в Китае, от которой также выиграла и Huawei.