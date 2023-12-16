Интервью с российским послом сняли с эфира болгарского радио

Интервью Митрофановой должно было выйти в субботу в программе «Политически некорректно», однако программный совет БНР большинством голосов принял решение снять его с эфира, передает ТАСС .

По словам автора и ведущего программы Петра Волгина, такое решение было принято после требования председателя парламентской группы Движения за права и свободы Деляна Пеевского и посольства Украины. Он сообщил, что в интервью Митрофанова затронула темы свободы слова, судьбы памятника Советской армии, перспектив развития двухсторонних отношений, ситуации на Украине и другие актуальные темы.