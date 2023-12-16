Интервью с российским послом сняли с эфира болгарского радио
Программный совет Болгарского национального радио (БНР) принял решение снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой.
Интервью Митрофановой должно было выйти в субботу в программе «Политически некорректно», однако программный совет БНР большинством голосов принял решение снять его с эфира, передает ТАСС.
По словам автора и ведущего программы Петра Волгина, такое решение было принято после требования председателя парламентской группы Движения за права и свободы Деляна Пеевского и посольства Украины. Он сообщил, что в интервью Митрофанова затронула темы свободы слова, судьбы памятника Советской армии, перспектив развития двухсторонних отношений, ситуации на Украине и другие актуальные темы.
«На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решение программного совета Болгарского национального радио вызывает лишь недоумение и разочарование», – прокомментировала случившееся Митрофанова.