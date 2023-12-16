Обозреватель The Times Мэттью Пэррис призвал к мирным переговорам по Украине, заявив, что «тупиковая ситуация не может продолжаться вечно».

По его мнению, сторонам конфликта «пришло время смириться» и заключить сделку.

«Любое руководство в Киеве должно быть в состоянии сказать украинцам, что оно заключило сделку, которая несет постоянный мир, процветание и безопасность, хотя и в пределах границ, к которым оно было вынуждено приспособиться, что несколько уменьшило их страну», — уверен Пэррис.

По словам Пэрриса, российское руководство в Москве получит возможность заявить, что конфликт не был напрасным, и это будет «неприятная правда» для Киева и его союзников.

При этом он призвал удвоить помощь Киеву, чтобы он подошел к переговорам «с позиции максимальной силы».