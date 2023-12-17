WP: Украину втянули во внутреннюю политику США

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон был втянут в "ожесточенный внутриполитический спор" в США. Об этом пишет Washington Post (WP).
Как указал неназванный представитель Конгресса США, к моменту прибытия в Вашингтон Зеленский был "спокойным, собранным, но по понятным причинам удрученным". По его словам, украинский лидер оказался "прямо в центре внутренней политики". По мнению представителя Конгресса, у Зеленского "не было обычного энтузиазма" из-за военных действий и "необходимости решать внутренние противоречия" в США.
Речь идет о разногласиях между администрацией президента Джо Байдена и республиканцами в Конгрессе о пакете расходов общим объемом 106 миллиардов долларов на обеспечение национальной безопасности. Отмечается, что эта ситуация поставила Зеленского и Украину в потенциально опасное положение, поскольку они оказались втянутыми в политическую борьбу между демократами и республиканцами в преддверии выборов президента в США. В Киеве опасаются, что если Украина примет чью-либо сторону, она может лишиться поддержки со стороны Вашингтона.