Шеф Пентагона намерен надавить на власти Израиля в ходе визита в Газу

Министр обороны США Ллойд Остин намерен добиваться от властей Израиля конкретной информации о целях правительства в секторе Газа, сообщает CNN со ссылкой на источник. По информации телеканала, шеф Пентагона будет «давить» на Тель-Авив в соответствующем вопросе.

Остин надавит на израильских представителей в вопросе того, «какие метрики» они ставят перед собой для перехода к следующей фазе своей кампании в Газе, — говорится в публикации.

Американский министр также планирует обсудить меры по сокращению ущерба гражданскому населению палестинского анклава. Будет затронут вопрос и об увеличении доступа к гуманитарной помощи населения Газы. Известно, что Остин посетит анклав на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент, в результате которого были убиты трое заложников ХАМАС. Он добавил, что солдаты и командиры ЦАХАЛ больше всего хотят спасения пленных и «глубоко сочувствуют и скорбят вместе с семьями погибших». Вместе с тем военный заявил, что сделает все, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.