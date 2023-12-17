CNN: Министр обороны США окажет давление на Израиль с целью определения основных этапов войны

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своей поездки в Тель-Авив подтолкнет израильских официальных лиц к определению основных этапов войны против ХАМАСа в Газе. Это будет второй в последние дни визит высокопоставленного чиновника администрации Байдена в регион, направленный на то, чтобы донести ожидания США до Израиля по мере роста жертв среди гражданского населения.

Во время своего визита в понедельник, как сообщил телеканалу CNN высокопоставленный представитель министерства обороны, Остин "получит конкретную информацию о том, как военный кабинет министра обороны Йоава Галланта и Армия обороны Израиля оценивают свой прогресс на текущем этапе кампании в Газе по демонтажу военной инфраструктуры ХАМАСа". Остин, добавил чиновник, будет настаивать на том, на какие показатели обращать внимание израильским властям, чтобы "перейти к следующему этапу своей кампании в Газе". Источник добавил, что глава Пентагона будет работать над "детализацией" усилий по увеличению гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе, а также над уменьшением ущерба гражданскому населению.

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Поездка состоится через несколько дней после того, как советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам в Тель-Авиве, что Израиль намерен перейти к новой фазе войны, которая сосредоточена на "более точных способах" нанесения ударов по руководству ХАМАСа. "Министр Остин захочет услышать очень четкое изложение их оценки своих действий, когда он будет там (в Израиле) в понедельник", - сказал чиновник, добавив, что США настаивают на планировании перехода к фазе, когда крупные наземные операции в палестинском анклаве прекратятся. Поездка Остина в понедельник знаменует собой его второй визит в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. Госсекретарь также посетит Бахрейн и Катар на этой неделе, продолжая усилия по укреплению позиций США в ближневосточном регионе. По словам официальных лиц, среди тем обсуждения в Бахрейне - продолжающаяся агрессия в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, которые совершили серию нападений на иностранные суда в этом районе.