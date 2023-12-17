Yle: мигрант незаконно проник на территорию Финляндии из России через лес

Один человек незаконно проник на территорию Финляндии через лес в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Ваалимаа". Об этом сообщило агентство Yle. Нелегальное пересечение границы зафиксировали 16 декабря после семи часов вечера. Представитель Юго-Восточного пограничного отряда погранохраны Финляндии Киммо Громофф отметил, что мигрант подал заявление о предоставлении убежища. До этого газета Helsingin Sanomat сообщала о подобном инциденте. Накануне человек нелегально перелез через ограждение в районе этого же КПП и тоже запросил убежище в Финляндии. 14 декабря граница России и Финляндии работала первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта. Также планировалось полноценное возобновление туристического автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом. На следующий день КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" вновь прекратили свою работу. Причиной был назван возобновившийся наплыв беженцев, который в финском МВД связали с "влиянием иностранной державы".