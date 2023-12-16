В Германии шокированы словами Бербок о российском флоте

В Германии начали активно обсуждать заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о помощи Киеву для воздействия на корабли России на Черном море. Комментарии читателей немецкого издания Die Welt приводит РИА Новости.

«Бербок живет в другом мире», — написал один из них.

«Бербок сильно переоценивает себя и позорит Германию», — отметил другой.

Читатели пришли к выводу, что глава МИД является «мечтателем», не знает, что происходит в мире и просто «повторяет сказки Зеленского». Комментаторы призвали Бербок заняться дипломатией на Украине и не делать «пустые заявления».