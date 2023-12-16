Скандал в США: помощник сенатора-демократа снимал гей-порно со своим участием в зале сената

В США вспыхнул скандал – помощник сенатора-демократа Бена Кардина снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщает издание Daily Caller со ссылкой на полученную видеозапись.

В частности, отмечается, что на любительском порнографическом видео видно, как сотрудник Конгресса США прямо в зале заседаний сената занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной.

Кроме того, издание опубликовало фото, на котором этот же неназванный сотрудник спиной к камере стоит на четвереньках на столе в том же зале. При этом он полностью обнажён, а его ягодицы прикрывает картонка с изображением купола Капитолия США.

Согласно информации журнала Spectator, гей-порно со своим участием снимал помощник главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина.