Скандал в США: помощник сенатора-демократа снимал гей-порно со своим участием в зале сената
В США вспыхнул скандал – помощник сенатора-демократа Бена Кардина снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне.
Как передаёт РИА Новости, об этом сообщает издание Daily Caller со ссылкой на полученную видеозапись.
В частности, отмечается, что на любительском порнографическом видео видно, как сотрудник Конгресса США прямо в зале заседаний сената занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной.
Кроме того, издание опубликовало фото, на котором этот же неназванный сотрудник спиной к камере стоит на четвереньках на столе в том же зале. При этом он полностью обнажён, а его ягодицы прикрывает картонка с изображением купола Капитолия США.
Согласно информации журнала Spectator, гей-порно со своим участием снимал помощник главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина.
Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, если бы российский детский лагерь «Артек» был лагерем по смене пола, то США санкции бы против него не ввели.