CNN: Белый дом обвинил Израиль в атаках на армию Ливана

США отчитали Израиль за 34 атаки на ливанскую армию. В ходе обстрелов один ливанский солдат убит, восемь получили ранения, в том числе от белого фосфора. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.

«За последние два месяца израильские военные неоднократно атаковали поддерживаемую США ливанскую армию на севере, что вызвало тревогу в администрации Байдена и резкие упреки со стороны высокопоставленных чиновников США в адрес израильского руководства», — сообщает телеканал.

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По данным источников, с 7 октября израильтяне нанесли удары по позициям ливанских вооруженных сил более 34 раз. Тель-Авив применял не только стрелковое оружие, но и артиллерию, беспилотники, вертолеты.

Нападения Израиля на ливанских военных привели как минимум к восьми раненым и одному смертельному исходу.

5 декабря один ливанский солдат был убит и трое были ранены после танкового обстрела. Ливанцы при этом не нанесли ответный удар. Израильские военные извинились за инцидент.

Также Израиль ударил по двум позициям ливанской армии 21 октября. В результате был разрушен наблюдательный пункт. Еще шесть дней спустя армейский патруль, в который входил командир бригады, попал под прямой обстрел.

8 декабря один ливанский солдат пострадал от воздействия белого фосфора.

Администрация Байдена заявила Израилю, что подобная ситуация неприемлема. При этом США считают, что некоторые из этих ударов были ошибочными. Солдат ливанской армии могли перепутать с бойцами «Хезболлы», которые действуют вдоль ливано-израильской границы. Однако, по словам источника CNN, цели других ударов были менее ясны, и израильские войска, «возможно, не проявляют достаточной сдержанности».

Масштабы инцидентов, о которых ранее не сообщалось, расстроили Белый дом.

«Соединенные Штаты ясно дали понять, что мы не хотим, чтобы этот конфликт распространился на Ливан, и мы продолжаем призывать израильтян сделать все возможное, чтобы мишенью не стали гражданские лица, представители ООН и ливанских вооруженных сил», — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

По его словам, США «гордятся своим партнерством» с вооруженными силами Ливана. Это важный институт для стабильности и безопасности всего региона.

Другой американский чиновник отметил, что национальная армия популярна у ливанской общественности. Она и не рассматривается Вашингтоном как противовес «Хезболле», но является нейтральной альтернативой, которая «станет важным игроком в будущем мирном урегулировании».