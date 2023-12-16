В ФРГ призвали Европу подготовиться к новым военным угрозам
Европе следует готовиться к новым военным угрозам, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что у европейских государств есть от 5 до 8 лет на укрепление оборонного потенциала, пишет «Интерфакс».
Министр пояснил, что Соединенные Штаты переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Вместе с тем, заметил он, к концу 20-х годов Европа может столкнуться с новыми вызовами в сфере безопасности.
«У нас 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооруженных сил, промышленности и общества», — подчеркнул Писториус.
По его мнению, если Конгресс США не согласует выделение новых средств на нужды Киева, Европе потребуется нарастить объемы помощи Украине.
Глава Минобороны выразил надежду, что новое польское правительство вместе с коллегами из ФРГ и Франции будет развивать сотрудничество в оборонной сфере.