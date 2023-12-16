В ФРГ призвали Европу подготовиться к новым военным угрозам

Европе следует готовиться к новым военным угрозам, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что у европейских государств есть от 5 до 8 лет на укрепление оборонного потенциала, пишет «Интерфакс».

Министр пояснил, что Соединенные Штаты переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Вместе с тем, заметил он, к концу 20-х годов Европа может столкнуться с новыми вызовами в сфере безопасности.

«У нас 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооруженных сил, промышленности и общества», — подчеркнул Писториус.

По его мнению, если Конгресс США не согласует выделение новых средств на нужды Киева, Европе потребуется нарастить объемы помощи Украине.