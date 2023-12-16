В Финляндии оценили обстановку на границе с Россией

Финские пограничники назвали спокойной ситуацию на крупнейшем пограничном переходе с Россией «Ваалимаа» после закрытия границы между странами. Об этом сообщил погранотряд Юго-Восточной Финляндии в соцсети X.

«На данный момент ситуация на границе спокойная и находится под контролем властей», — говорится в публикации.

Уточняется, что в течение закрытия границы 15 декабря к погранпереходу «Ваалимаа» прибыло 124 просителя убежища.

Ранее власти Норвегии допустили, что могут закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией вслед за Финляндией, которая объяснила свое решение наплывом мигрантов из третьих стран.