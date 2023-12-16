Аргентина передаст Украине российскую технику

Аргентина передаст Киеву два российских вертолета Ми-171E
Власти Аргентины намереваются передать Украине два вертолета Ми-171E, полученных от России в 2011 году. Об этом пишет портал Noticias Urbanas со ссылкой на источник в ВВС страны.
По данным портала, власти Аргентины планировали закупить несколько российских вертолетов для использования в арктических проектах. Вместе с тем, из-за нехватки финансирования, были приобретены только две машины в гражданском исполнении.
В настоящее время Ми-171E числятся на балансе ВВС страны, но не используются, так как требуют капитального ремонта.
Напомним, что 10 декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал Владимир Зеленский. Затем украинский политик отправился в США и Германию.
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