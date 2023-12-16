Аргентина передаст Киеву два российских вертолета Ми-171E

Власти Аргентины намереваются передать Украине два вертолета Ми-171E, полученных от России в 2011 году. Об этом пишет портал Noticias Urbanas со ссылкой на источник в ВВС страны.

Аргентина передаст Украине российскую технику
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По данным портала, власти Аргентины планировали закупить несколько российских вертолетов для использования в арктических проектах. Вместе с тем, из-за нехватки финансирования, были приобретены только две машины в гражданском исполнении.

В настоящее время Ми-171E числятся на балансе ВВС страны, но не используются, так как требуют капитального ремонта.

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Напомним, что 10 декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал Владимир Зеленский. Затем украинский политик отправился в США и Германию.

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