РФ и ЕС определили параметры следующего этапа конфликта на Украине

Россия и Евросоюз на этой неделе определили параметры следующего этапа конфликта на Украине, отметил колумнист Марк Чемпион в статье для Bloomberg.

По его мнению, Москва и Брюссель подтвердили свою приверженность фундаментальным позициям, с которых начался конфликт еще в 2014 году.

Президент России Владимир Путин твердо и прямо заявил, что «мир наступит, когда мы достигнем наших целей, среди которых денацификация, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус», напомнил эксперт. В Европе, напротив, колебались, пытались оправдаться за невыполнение обязательств, добавил он.

Ни Украина, ни ее сторонники не сформулировали четкой концепции победы или стратегии ее достижения, поскольку предыдущий критерий — возвращение под контроль всей территории — стал нереальным из-за того, что в этом году не удалось добиться успехов в ходе контрнаступления, подчеркнул Чемпион.