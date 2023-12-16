СМИ: РФ и ЕС определили параметры следующего этапа конфликта на Украине
Россия и Евросоюз на этой неделе определили параметры следующего этапа конфликта на Украине, отметил колумнист Марк Чемпион в статье для Bloomberg.
По его мнению, Москва и Брюссель подтвердили свою приверженность фундаментальным позициям, с которых начался конфликт еще в 2014 году.
Президент России Владимир Путин твердо и прямо заявил, что «мир наступит, когда мы достигнем наших целей, среди которых денацификация, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус», напомнил эксперт. В Европе, напротив, колебались, пытались оправдаться за невыполнение обязательств, добавил он.
Ни Украина, ни ее сторонники не сформулировали четкой концепции победы или стратегии ее достижения, поскольку предыдущий критерий — возвращение под контроль всей территории — стал нереальным из-за того, что в этом году не удалось добиться успехов в ходе контрнаступления, подчеркнул Чемпион.
Решение начать переговоры о членстве в ЕС — хорошее, но на его реализацию потребуются годы, Киеву придется принять новые законы, меры по сокращению коррупции и укреплению других строительных блоков демократического государства, констатировал эксперт.