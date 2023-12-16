В Польше вновь начнется блокада украинской границы

Блокада польско-украинской границы снова начнется в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщает радио Rmf24 со ссылкой на решение апелляционного суда в пользу протестующих перевозчиков.

В пятницу окружной суд Люблина отменил решение мэра гмины Дорохуск, запрещающее акции перевозчиков на пограничном пропускном пункте.

Суд установил, что мэр не доказал, что протесты нанесут убытки государству и приведут к «существенной утрате имущества». Судья заявил, что протест призван не заблокировать таможенное оформление, а лишь замедлить его.

«Это означает, что в ночь с воскресенья на понедельник перевозчики могут вновь протестовать у границы, и они заявляют, что сделают это. Мэр может обжаловать решение суда в течение 24 часов, но начинаются выходные и судебная система не успеет рассмотреть возможную жалобу до начала акции протеста», — отмечает Rmf24.

Польские перевозчики начали протестовать на пограничных переходах в Дорохуске, Гребенне и Корчовой 6 ноября. Они практически не пропускали украинские грузовики, создав огромную очередь. В понедельник, 11 декабря мэр коммуны Дорохуск Войцех Савва отозвал разрешение на акции.