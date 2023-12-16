Освобожденная израильтянка описала недели в плену ХАМАС

Израильтянка Чэн Гольдштейн-Алмог, освобожденная из плена, рассказала The New York Times, как часами говорила с бойцами ХАМАС. Один из них извинился за нападение, некоторые плакали и делились страхом за свои семьи. Женщина с детьми провела в заключении семь недель, члены группировки убили ее мужа и старшую дочь 7 октября.

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Мы ежедневно находились в опасности. Это был страх на уровне, о существовании которого мы даже не подозревали, — вспоминает Гольдштейн-Алмог.

Охранники учили ее сына арабскому языку, главный иногда приглашал семью помочь с готовкой на кухне. Порой они признавали, что прекращения огня не будет. Израильтянка рассказала, что ее с детьми держали в квартирах, мечети, туннелях и супермаркете. Из-за обстрелов Газы каждое перемещение было ужасающим.

По словам Гольдштейн-Алмог, к ней относились уважительно, но она слышала от других заложников про плохое обращение и даже сексуализированное насилие. При освобождении главный член отряда ХАМАС посоветовал ей не возвращаться в кибуц, потому что бойцы вернутся.

В следующий раз, когда вы придете, не бросайте гранату. Просто постучите в дверь, — ответила женщина.