Зеленский сделал важное заявление союзникам из Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран Европейского союза, что для него начало переговоров о членстве его страны в ЕС важнее, чем согласие на дополнительное финансирование. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на чиновников.

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14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммите ЕС заявил, что главы европейских стран приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Венгрия на саммите заблокировала увеличение многолетнего бюджета Евросоюза на период 2024-2027 годы, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

Как сообщало агентство Bloomberg, Зеленский сказал премьер-министру Польши Дональду Туску, что Украине нужен сигнал, что Европа ее не бросает.