Зеленский сделал важное заявление союзникам из Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран Европейского союза, что для него начало переговоров о членстве его страны в ЕС важнее, чем согласие на дополнительное финансирование. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на чиновников.

Зеленский сделал важное заявление союзникам из Евросоюза
© Газета.Ru

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммите ЕС заявил, что главы европейских стран приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Венгрия на саммите заблокировала увеличение многолетнего бюджета Евросоюза на период 2024-2027 годы, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

Как сообщало агентство Bloomberg, Зеленский сказал премьер-министру Польши Дональду Туску, что Украине нужен сигнал, что Европа ее не бросает.

Стало известно, сколько будет стоить вступление Украины в ЕС

Вместе с тем, чиновник Евросоюза указал Financial Times на то, что у Украины есть ликвидность на январь, но после этого страна столкнется с ограниченностью средств.

В мире
Владимир Зеленский
Шарль Мишель
Европейский совет
ЕС
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости