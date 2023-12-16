RT сообщил о пятичасовой очереди на КПП на границе Эстонии и России

Свыше пяти часов граждане РФ стоят в очереди на контрольно-пропускном пункте (КПП) в эстонском городе Нарва на границе с Россией. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявления очевидцев из числа желающих покинуть Эстонию. "Машин много, автобусы идут полные. Все стоим", - рассказала застрявшая в очереди россиянка. По словам россиян, сотрудники погранслужбы давно забрали у них паспорта, но процесс прохождения границы очень затянулся. По мнению источника, на эстонской границе не хватает персонала, так как в служебных кабинках на КПП никого нет. В конце ноября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна допустил, что граница страны с Россией может быть закрыта. Спустя месяц глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус заявила, что эстонско-российская граница может быть закрыта в любой момент. В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова сказала, что Россия не будет в ответ закрывать границу с Эстонией.