Россиян на КПП в Эстонии больше пяти часов не выпускают в Россию

Более пяти часов россияне стоят в очереди на КПП в Нарве, их не выпускают в Россию.

Как рассказала RT одна из ожидающих, на КПП много желающих выехать из Эстонии.

«Машин много, автобусы идут полные. Все стоим. Видимо, мало персонала на эстонской границе», — сказала она.

По её словам, у них уже давно забрали паспорта, однако ничего не меняется. При этом погранслужба не объясняет причину задержки, а кабинки на пропускном пункте пустые.